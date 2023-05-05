وكيل زراعة الشرقية لـ «صدى البلد»: 211 ألفًا و350 فدانًا تستعد لزراعة الأرز وتسهيلات في استلام الأسمدة| حوار

وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لـ «صدى البلد».. 211 ألفًا و350 فدانًا بالمحافظة تستعد لزراعة الأرز بالموسم الجديد

تسهيلات للمُزارعين في استلام الأسمدة..و3 شكائر للفدان قبل الحصر

لدينا 38061 فداناً قمحاً.. وننتظر 200 ألف لزراعة محصول الذرة البيضاء والصفراء

توفير جميع التقاوي والمبيدات للمُزارعين داخل الجمعيات الزراعية

مشكلات كارت الفلاح يتم حلها داخل الجمعية..وبابي مفتوح للجميع

تشتهر محافظة الشرقية بكونها محافظة زراعية من الطراز الأول ويعمل غالبية أبنائها في مجال الزراعة بالإضافة إلي مجالات أخري وتعد محافظة الشرقية الأولى في توريد القمح علي مستوي الجمهورية علي مدار أكثر من 10 سنوات متتالية ولذا وجب التوجه إلى المهندس "حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية للتعرف منه على أسباب حفاظ المحافظة على المرتبة الأولى في توريد القمح وما هي التسهيلات التي يتم تقديمها للمزارعين بخلاف العديد من الموضوعات التي تهم مزارعي محافظة الشرقية من خلال الحوار التالي..

في البداية ماهي مساحة الأراضي المنزرعة قمح للعام الحالي 2023 ؟

محصول القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية وبلغت مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان مزروعة على مصاطب و ٥٧٦٤٩ فدان منزرعة بالتسطير كما ان هناك العديد من حملات التوعية بأهمية زراعة القمح على مصاطب وفوائد لذلك ومنها توفير كميات المياه المستخدمة في الري وتوفير التقاوي بالإضافة إلى أنه في حالة تساقط مياه بكميات كبيرة يمكن للنبات مقاومة تلك الأمطار..

واستكمل وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قائلا أن ترتيب المساحات المنزرعة بالأقماح بمراكز ومدن المحافظة كالآتي..

مركز فاقوس بمساحة منزرعة بلغت ٣٨٧٤٥ فدان

مركز الحسينية بمساحة منزرعة بلغت ٣٠٥٦٢ فدان

مركز بلبيس بمساحة منزرعة بلغت ٢٥٨٨٥ فدان

مركز منيا القمح بمساحة منزرعة ٢٥٣٦٠ فدان

مركز الصالحية بمساحة منزرعة بلغت ٢٥٠٨٠ فدان

مركز الزقازيق بمساحة منزرعة بلغت ٢٣٤٣١ فدان

مركز أبو كبير بمساحة منزرعة بلغت ٢١٥٦٦ فدان

ما هي كمية الأقماح التي تم توريدها إلى صوامع وشون المحافظة؟

الكميات التي تستقبلها صوامع وشون الشرقية يوميا من الأقماح في إرتفاع وبلغت الكمية الموردة إلى الآن حوالي ١٩٢٥٧٢طن و ٧٨٦ كيلو قمح، ويجب التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد كما أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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ما هو دور مديرية الزراعة في استلام الأقماح داخل الشون والصوامع؟

تم تشكيل لجان لاستلام القمح وتتكون من "وزارة التموين - وزارة الزراعة - هيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات بمسؤوليات ومهام محددة" ودور وزارة الزراعة او المتواجدين من المديرية هو متابعة توريد الأقماح والتأكد من ان الأقماح الموردة هي أقماح محلية إنتاج العام الحالي وليست مستوردة او مخزنة من قبل او مصابة بالآفات والحشرات.

الندوات الإرشادية..كم بلغ عددها؟ وما فائدتها للمزارعين؟

مديرية الزراعة بالشرقية لم يعد دورها مقتصرا على الندوات الإرشادية وفقط ولكن أصبحت أيضا ندوات مرئية وخاصة مع توقيع بروتوكولات تعاون مع وسائل الإعلام وكليات الزراعة وكليات التكنولوجيا ومعاهد البحوث وغيرها من الجهات المشاركة كما أنه تتنوع وتختلف تلك الندوات ومنها ما يتم عقده مع المزارعين داخل الحقول الزراعية ومنها ما يتم عقده مع المهندسين الزراعيين ايضا كما ان رئيس الحملة القومية للقمح يقوم بالنزول الفعلي علي أرض الواقع مع المزارعين وبلغ عدد الندوات الإرشادية قرابة 750 ندوة تقريبا بخلاف النشرات المكتوبة أو التي يتم بثها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

الأسمدة الزراعية..ماهو دور مديرية الزراعة في توفيرها للمزارعين؟

الأسمدة متوافرة في جميع الجمعيات الزراعية بمحافظة الشرقية وللعام الثالث على التوالي لم نتلقي أي شكوي من عدم توافرها وذلك نظرا للمتابعة المستمرة والجولات المفاجئة لجميع الجمعيات الزراعية بالإضافة الي كارت الفلاح والذي أحدث طفرة هائلة في عملية تسليم الأسمدة ووصلنا الي تنفيذ حوالي 90% من منظومة الحيازة الإلكترونية ونعمل بكامل طاقتنا علي تلبية جميع مطالب المزارعين وحل اي شكوى تواجههم.

واستكمل وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قائلا:كارت الفلاح مثله مثل بطاقة التموين يذهب بها المزارع الي الجمعية الزراعية ويحصل من خلال الكارت علي الأسمدة المقررة بالإضافة إلى أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على التسهيل على المزارعين والتكليف بصرف 3 شكائر أسمدة لكل فدان قبل الحصر الفعلي علي الطبيعة لكي يتمكن المزارع من تسميد أرضه.

في حالة وجود أي شكاوى من كارت الفلاح..إلى اين يتجه المزارع لحلها؟

جميع المشكلات التي تواجه المزارعين يتم حلها داخل الجمعية الزراعية التابع لها حيازته ويتم تدريب العاملين علي كيفية استخدام التابلت في تسجيل الحصر وحل مشاكل المزارعين التي تطرأ ان وجدت بالإضافة الي في حالة وجود اي مشكلة في كارت المزارع يتم الإبلاغ داخل الجمعية ويتم العمل علي حلها فورا بالتنسيق مع المختصين.

الذرة والأرز والقطن..ماهي المساحات المتوقع زراعتها هذا العام؟

لدينا العديد من المحاصيل الصيفية التي يتم زراعتها خلال الأشهر القليلة القادمة ومنها الذرة والسمسم والفول الصويا والأرز والقطن وعباد الشمس ومن المتوقع ان يتم زراعة 126161 الف فدان زرة بيضاء و70502 ألف فدان زرة صفراء والسمسم 5937 فدان والأرز 211 الف 350 فدان مصرح بزراعتهم ارز هذا العام ومن المتوقع زيادة المساحات من خلال توعية المزراعين بأهمية تلك الزراعات بالإضافة الي تحديد أسعار المحاصيل قبيل إنطلاق موسم الزراعة يعمل علي تشجيع المزارعين .

في النهاية .. ماهي بشرة الخير التي يمكن أن يتم نشرها للمزارعين بالشرقية؟

تعمل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية علي توعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة وتوفير الاصناف المنتقاه وطريقة زراعته قبل ميعاد الزراعة بالإضافة الي حرص المديرية علي الوصول الي أعلي معدل انتاجية للمزراعين بالإضافة الي حرص القيادة السياسية علي توفير كافة سبل الدعم للمزراعين وتوفير الاسمدة والتقاوي والماكبنات الزراعية بأسعار اقل من ال الخارج بكثير.

وقال المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بابي مفتوح أمام جميع المواطنين وعلي اي مزارع لديه شكوي او إستفسار ان يتوجة الى فورا وسوف يتم التحرك معه والنزول فورا الي محل الشكوي والبت فيها.

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