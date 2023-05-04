محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد لضبط مواقف السيارات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية التموين بحملات تفتيشية على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للوقوف علي مدي التزام أصحاب المحطات بأسعار المواد البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية لسد احتياجات الجمهور.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد لإحكام الرقابة والسيطرة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة تزامنًا مع القرارات الجديدة بتحريك سعر السولار وتثبيت سعر البنزين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.