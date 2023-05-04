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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بجميع مراكز ومدن وقرى الشرقية.. تفاصيل

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تحريك سعر السولار بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والأستاذ سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وحسن محمد عبد الحميد رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بالشرقية ، وهاني عقل مدير إدارة الشئون القانونية ، وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد علي متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة لتعديل تعريفة الركوب بما يتماشى مع مسافة كل خط سير والتي تراوحت ما بين 5 : 7 % وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر علي السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب , مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

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شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالبا المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف و الجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال علي الخــط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في اجتماعها أمس الأربعاء 3 مايو الجاري، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق4 مايو 2023، في حين قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95 ، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

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الأجرة التسعير التلقائي للمواد البترولية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السرفيس المرور النقل والمواصلات

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