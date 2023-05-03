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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9 أطنان قمح مهربة خارج الصوامع في الشرقية.. صور

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية برئاسة وكيلة وزارة التموين وبرفقة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ، حيث توجهت الحملة إلى طريق مفارق الشرطة سامى سعد ، وتم ضبط سيارة جامبو نصف بيضاء اللون رقم ( روب 4273) محملة بـ 120 شيكارة قمح زنتها تقريباً 75 كيلو  بإجمالي 9 أطنان قمح محلي متجهة إلى خارج المحافظة على طريق سامي سعد ، الإسماعيلي.

وتم تحرير محضر رقم 7283 جنح الحسينية ضد  ف.ا.م المقيم بناحية قرية اكياد البحرية / فاقوس / شرقية لحيازته ونقله قمح محلي بدون تصريح رسمي والإتجار فيها في السوق السوداء بغرض التربح.

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