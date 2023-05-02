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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة تقارير المرور على المستشفيات

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية،بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومديري إدارات "المستشفيات، الجودة، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، التموين الدوائي، التمريض، مسئول أقسام الأطفال والحضانات"، لمناقشة ما تم رصده اليوم من إيجابيات وسلبيات أثناء مرور وكيل الوزارة على مستشفى بلبيس المركزي، ومناقشة تقارير المرور الإشرافية علي باقي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة. 

 

تناول الاجتماع عرض الإيجابيات والسلبيات بمستشفى بلبيس، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات، كما تم مناقشة تقارير المرور الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وتقييم أداء عمل الفرق الطبية، والوقوف علي أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، كما أكد وكيل الوزارة علي أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الأطقم الطبية، مشدداً علي المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة، وخاصة خلال الفترات المسائية، كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي، ومناقشة منظومة الشراء الموحد، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الأقسام الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفيات، وما تم تنفيذه بشأن تفعيل صيدلية موحدة للاستقبال والطوارئ قريبة من قسم الإستقبال عوضاً عن وجود دولاب لأدوية الطوارئ بالأقسام المختلفة، والعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، لتغطية فترات النوبتجية والسهر.

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أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، ومحطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي، كما وجه بمتابعة الإجراءات المخزنية، والانتهاء من أي كهنة موجودة بالمستشفيات، مع مناقشة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتأكد من إتباع كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوى داخل الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

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