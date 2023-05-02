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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الشرقية يفتتح مجمع المصالح الحكومية ووحدة إسعاف ببلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم للحصول على كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر وذلك من خلال التوسع في إنشاء مجمعات خدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في افتتاح مجمع المصالح الحكومية وخدمة المواطنين ووحدة اسعاف قرية الكتيبة بالوحدة المحلية بكفر أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس والمقامين بالجهود الذاتية ، وذلك في حضور المستشار حسام أيوب بالمكتب الفني لوزير العدل و أحمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية والدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالشرقية والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

 

أشاد نائب المحافظ بالجهد المبذول من رئاسة مركز بلبيس وتعاونها المثمر مع المجتمع المدني للمساهمة في إنشاء مجمعات خدمية ومنشآت صحية تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين بصورة لائقة دون مشقة وعناء وتساهم في تطوير الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

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ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أن مجمع خدمات قرية الكتيبة مقام بالجهود الذاتية على مساحة 250 متر ومكون من طابقين ويضم سجل مدني ومكتب بريد ومكتب شهر عقاري مثمناً جهود المجتمع المدني ودعمهم الدائم والمستمر للمشروعات الخدمات التي تقام على أرض مركز ومدينة بلبيس.

أضاف رئيس مركز بلبيس أن وحدة الإسعاف مقامة على مساحة 80 م بالجهود الذاتية وتستوعب سيارة اسعاف واحدة لتلبية احتياجات أهالي القرية من هذا المرفق الحيوي بنقل الحالات المصابة والمرضية إلى أقرب مستشفى في اسرع وقت حفاظاً على ارواحهم.

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