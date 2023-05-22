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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

سعر الأرز
سعر الأرز

شهدت أسعار الأرز الشعير تراجعا قويا لم يحدث منذ شهور، إذ هبط سعر الكيلو إلى 16 جنيها فقط ليسجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 16 ألف جنيه فقط بعدما وصل إلى 20 ألف قبل أيام.

أسعار الأرز الآن

وشهد سعر طن الأرز الشهير انخفاضا بمختلف أصنافه عريض ورفيع الحبة، ليسجل كما يلي : 

  • سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يتراوح ما بين 17000 و 17500 جنيه، مقابل 19000 إلى 20 ألف جنيه بداية شهر مايو.
  • الأرز الشعير رفيع الحبة ما بين 16000 إلى 16500 جنيه، مقابل 18000 ألف إلي 18500 جنيه بداية مايو.

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الأرز 

الموسم الجديد والاستيراد

وتأتي كلمة السر في تراجع أسعار الأرز اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين ونصف، حسبما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية في البحيرة.

وأدى ذلك إلى قيام التجار بإخراج ما لديهم من كميات من الأرز الشعير المتبقية والمخزنة من الموسم الماضي، والمكدسة لدى البعض خاصة مع بدء زراعة أرز الموسم الجديد، والذي يبدأ حصاده  في أواخر شهر 8، مع سماح الحكومة لدخول الأرز المستورد.

سعر كيلو الأرز الأبيض

وبعد تراجع سعر الأرز الشعير سجل سعر الأرز الأبيض كما يلي:

سعر الأرز
  • طن الأرز الأبيض عريض الحبة يتراوح بين 27000 و 27500 جنيه، أي أن الكيلو بين 27 و27.5 جنيه.
  • سعر الطن من الأرز الأبيض رفيع الحبة فيتراوح من 26000 إلي 26500 جنيه. أي أن الكيلو بين 26 و26.5 جنيه.
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