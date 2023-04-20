بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

تراجعت أسعار الأرز لأول مرة منذ بداية العام الحالي أي بعد 4 أشهر، وذلك بعدما سجل سعر الكيلو مستويات قياسية وصلت إلى 35 جنيها للكيلو المعبأ.

1400 جنيه في الطن

وتراجع سعر طن الأرز الشعير لأول مرة خلال العام الحالي، بمقدار 1400 جنيه في الطن، ليسجل 18600 جنيه «عريض الحبة»، مقارنة بنحو 20 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

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كما سجل سعر طن الأرز «رفيع الحبة» انخفاضا 1400 جنيه في الطن إذ وصل إلى 18200 جنيه مقابل 19600 مطلع أبريل، بحسب مصدر في غرفة صناعة الحبوب.

2000 جنيه للأبيض

وهبط سعر طن الأرز الأبيض بواقع 2000 جنيه في الطن، بعدما سجل سعر الطن الشعير انخفاضات قوية، نتيجة انخفاض القوة الشرائية.

الأرز

سعر كيلو الأرز الآن

وتراوح الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك من 27 إلي 28 جنيهًا و«رفيع الحبة» من 24 إلى 26 جنيهًا.

سر تراجع أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز نتيجة امتناع بعض المضارب عن شراء الأرز الشعير نتيجة المستويات القياسية التى سجلها ساهم فى انخفاض الأسعار، إذ توقعت الغرفة انخفاض الأسعار خلال يونيو ويوليو المقبلين، نظراً لأن موسم زراعة الأرز يبدأ فى مايو المقبل والحصاد فى أغسطس، وهو ما سيجبر التجار على عرض كل الكميات المخزنة استعدادًا للحصاد الجديد.

14.5 جنيه

من جانبها تستعد وزارة التموين لطرح كميات إضافية من الأرز فى منافذها خلال الفترة الحالية لمواكبة الاستعداد لعيد الفطر، إلى جانب المستورد، وأسعاره التي تسجل داخل معارض كلنا واحد نحو ما بين 14.5 و 16.5 جنيه، حسب نسبة الكسر.