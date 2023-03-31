بحركة واحدة.. تخلصى من كل المواد الضارة في الأرز

يعد الأرز من الأطعمة الشعبية المتداولة بشكل كبير فى مختلف دول العالم ويمتلك فوائد غذائية عديدة ولكن كشفت الأبحاث الحديثة أن إهمال عادة معينة فى طهيه تسبب السرطان.

ووفقا لما جاء فى موقع "timesofindia" أن بعض أنواع الأرز يضاف لها أثناء التجهيز والزراعة مواد كيميائية ومبيدات حشرية مما قد يؤدي ذلك لإصابة الإنسان بما يعرف بـ التسمم بالزرنيخ.

ومن مخاطر ترسب الزرنيخ على الأرز أنه يزيد احتمالات الإصابة بمرض السرطان خاصة في الثدي والرئة وتشوهات الأجنة وغيرها الكثير من المشاكل الصحية



والزرنيخ عبارة عن مادة كيميائية موجودة في معادن مختلفة يصنع منه المبيدات الحشرية ، وإذا تعرض الإنسان له لفترة طويلة من خلال الطعام فقد يتسبب فى الإصابة بالتسمم بـ الزرنيخ ويوجد بكثرة فى أنواع الأرز السائبة.

لذا يعاني الإنسان بعد تناول الأرز الملوث بـ الزرنيخ من مشاكل صحية عديدة مثل: القيء، وآلام في البطن، والإسهال، وحتى السرطان.

طريقة تطهير الأرز من الزرنيخ

يمكن التخلص من الزرنيخ الموجود فى الأرز من خلال خطوات بسيطة وسهلة وذلك من خلال نقعه طوال الليل في وعاء به ماء قبل الطهي وبهذه العملية، تنخفض مستوى السموم بنسبة 80 %.



ووفقًا للدراسة يحتوي الأرز على نسبة كبيرة من الزرنيخ والتى تتخزن فى الجسم، و إذا لم يتم إعداه بشكل صحيح ومناسب