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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطن تراجع 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز.. فيديو

الأرز
الأرز

علق رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على انخفاض أسعار الأرز.

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وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أبغلنا من لديهم الأرز أنه سيكون هناك أرز مستورد وتمنينا عدم استيراد أرز".

 

وأضاف: "كنا نتمنى توفير الدولارات التي تم دفعها للدول الأخرى ونستورد بها شيء غير منتج في مصر لكننا أجبرنا على ذلك لأن الأرز اختفى لدى المنتجين"، لافتا: "الدين لم يوص باحكتار البضاعة وإخفاؤها من أجل ارتفاع أسعارها".

 

وتابع رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات،: "ارتفاع أسعار الأرز غير ناتج عن احتكار التجار والمستهلك زهق من الارتفاع المستمر في أسعار الأرز".

 

وأوضح  أن الإنتاج المصري من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، ولكن تم الاستيراد بسبب عدم بيع المزارعين لمحاصيلهم خلال الموسم الماضي، مؤكدا أنه كان يتمنى توفير العملة الصعبة التي خصصت لشراء أرز هندي، ولكن تم مخاطبة المزارعين لتسليم المحصول دون جدوى.

 

وأردف أن الأرز المصري يصل المستهلك بسعر 28 جنيهًا للكيلو بينما يبيع المزارع الطن بنحو 20 ألف جنيه وانخفض اليوم إلى 17 ألفا جنيه، معلقا: لو وصل 15 ألف جنيه للطن يعد سعرًا عادلًا للمزارع.
 

الارز اسعار الارز انخفاض أسعار الأرز الإعلامية عزة مصطفى

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