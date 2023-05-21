بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

شهدت الأسواق المصرية تراجعات كبيرة في أسعار بعض السلع وترقب هبوط أسعار سلع أخرى خلال الفترة القادمة، وفقا لتصريحات عدد من المسؤلين.

سعر الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن في مصر بنحو 25 جنيها، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء من 95 جنيها للكيلو إلى 70 جنيها للكيلو.

جاء ذلك نتيجة توافر الأعلاف وتراجع أسعارها بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الموانئ وتراجعت أسعار الدواجن البلدي من 130 جنيها للكيلو إلى 95 جنيها، وكذلك سعر البط تراجع من 150 جنيها للكيلو إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض للمستهلك

تراجع سعر طبق البيض من 130 جنيها للكرتونة إلى 95 جنيها وذلك للبيض الابيض والاحمر.

أسعار اللحوم

وعن أسعار اللحوم، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة أزمة فعلية في الأعلاف، على حد قول الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين في تصريحات له، أنه من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي.

وأضاف أن توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، موضحًا أن هذا سوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل إردب بسعر 8 جنيهات للكيلو، بحيث لا يضطر لشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن تتم إتاحتها لكل المربين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيها، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار الأرز

توقع حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، انخفاض أسعار الارز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الأسعار.