زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-5-2023، التراجع التدريجي خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف.

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن كميات الأعلاف التى تم الإفراج عنها ستؤثر بالإيجاب على اسعار الدواجن.

وأضاف سامح السيد أن الإفراج عن الأعلاف ساهم فى عودة مربى الدواجن للنشاط مرة أخرى بداية من شهر رمضان، معقبا:" قبل كده مربيين أوقفوا النشاط بسبب الاسعار".

وتابع سامح السيد قائلا:" كان يتم انتاج 2مليون و500 ألف طائر يوميا وزاد العدد لـ 3 ملايين و500 ألف حاليا، أي ان العدد زاد لمليون".

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، يوجد اكتفاء ذاتى من انتاج الدواجن بنسبة 99%، وللشعور بأثر هذا الاكتفاء يجب تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بأكثر من 1500 جنيه فقط ، على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة: "بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف".

اسعار بورصة الدواجن اليوم الاحد 21-5-2022



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم للمستهلك الأحد 21-5-2023 ضمن نشرته الخدمية

سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح بين 62 و 63 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 70 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح بين 62 و 63 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحه بين 70 و72 جنيها لليكلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 70و71 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها.

واستقر سعر الدواج البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و 57 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 79 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 92 جنيها الاسبوع الماضي، ليصل سعر طبق البيض الابيض اليوم للمستهلك بنحو 85 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 88 جنيه، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 97 جنيها ليصل في المزرعة إلى 105 جنيهات للطبق الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

تراجع سعر الكتكوت اليوم الاحد 21 مايو 2023، متراوحا بين 9 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهان عن تعاملات الاسبوع الماضي.