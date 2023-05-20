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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

الارز
الارز

يعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكن يعرف البعض أن له تأثيرات سلبية على الصحة ، خاصةً بالنسبة لمرضى السكر ، لانه يحتوي علي نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، ويرفع  مستويات السكر في الدم بطريقة سريعة .. وليس معني ذلك ان يتم حرمان مريض السكر من تناول الارز نهائيا .. علي العكس الاطباء اكدوا انه يجب ان يتناول مريض السكر الارز ولكن بطريقة معينة حتي لا يسبب له اي ضرر .. لطلك نقدم افضل آمنه يمكن لمريض السكري اتباعها لتناول الأرز وفقا لموقع "foodnd".

 

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احدث الدراسات في جامعة هارفرد أجريت على 350 ألف مشترك في قسم التغذية  اكدت أنّ الأشخاص الذين استهلكوا الأرز الأبيض بكميات أكبر كانوا أكثر عرضةً للإصابة بمرض السكّري مقارنةً بالأشخاص الأقل استهلاكاً وأنّ كل حصة يتم استهلاكها من الأرز الأبيض زادت من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11%.


هناك طريقة آمنه يمكن لمريض السكري اتباعها قبل تناوله الأرز الأبيض 

⁃ توصي جمعية السكري الأمريكية باتباع طريقة تناول طبق مرض السكري، حيث تستخدم طبقًا مقاس 9 بوصة وتملأ نصف الطبق على الأقل بالخضروات، وربعًا بالبروتينات الخالية من الدهون وربعًا بأطعمة كربوهيدراتية، يعد إعداد طبقك بهذه الطريقة يمكنك التحكم  في كمية الكربوهيدرات، بما في ذلك تلك الموجودة في الأرز الأبيض.

 

⁃ يجب طبخ الأرز ووضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى نصف ساعة، ومن ثم القيام بتسخينه وأكله، وبهذه الطريقة سيتحول جزء كبير منه إلى نشا مقاوم "كربوهيدرات لا يتم هضمها في الأمعاء الدقيقة" .. والنشأ المقاوم يصبح بريبيوتك، وهو غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مضيفة أن ذلك يعني الحصول على كمية أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تجنب زيادة الوزن، والوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدًا للجهاز الهضمي.

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