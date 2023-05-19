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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

صدى البلد

زيادة الأملاح في الجسم تسبب مشاكل صحية كثيرة، مثل الضغط العالي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، إلى جانب احتباس السوائل بالجسم ومشاكل الكلى، وغيرها من الأمراض، وينصح بتناول الأطعمة التي تحقّق التوازن في الجسم وتتخلّص من الأملاح الزائدة.
ونقدم في السطور التالية بعض الأطعمة التي قد تساعدكم في التخلّص من أملاح الجسم.. وفقا لموقع "Science direct"

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البطيخ:

يحتوى البطيخ على 90 % ماء، و 10 % ألياف، ويعمل الماء فى البطيخ على تحفيز التبول، مما يساعدك على تنظيف الكلى من الأملاح الراسبة، وتعمل الألياف على تطهير القولون، مما يؤدى إلى تقليل الفضلات التى يتم التخلص منها عن طريق الكلى، كما يحتوى البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يفتت حصى الكلى ليتم التخلص منها عن طريق البول.
البرتقال

يعد البرتقال عنصر غني بالبوتاسيوم والمياه، كما أنه يوازن معدلات الصوديوم في الجسم ويتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم التي تحبس المياه وتسبب انتفاخ وتقل في الجسم كله، بالإضافة أن تناول البرتقال أو شرب عصير البرتقال سيقلل نسبة الأملاح المتراكمة في الجسم.

 

الموز

الموز من أكثر الفواكه الغنية بالبوتاسيوم ولها فوائد صحية عديدة ، كما أن نسبة البوتاسيوم العالية في الموز تعمل على التوازن في الجسم مع نسبة أملاح الصوديوم وبالتالي تنظم المستوى الطبيعي المناسب للجسم.
البقدونس

يوازن معدلات الصوديوم مع البوتاسيوم، لكن توازن العناصر الغذائية الموجودة فيه  تحقق التوازن في الجسم ويتخلص من أي أملاح زائدة لإنه بيساعد على تدفق السوائل في الجسم بشكل طبيعي ويتخلص من السموم والفضلات.

منتجات الألبان

هي قليلة الدسم من الخيارات الصحية لأنه توجد بها املاح منخفضة مثل الحليب، والجبن والزبادي.
المياه

الحرص على تناول المياه لتقليل تركيز الملح في الجسم لإن المياه هي التي تقلل  نسبه الملح الزائدة، فى الجسم مع الأكلات الغنية بالبوتاسيوم اللي تمنع الملح من تخزين المياه وتراكمه في الجسم، ويمكن إضافة المياه شرايح ليمون أو خيار أو جنزبيل، تتخلص من السموم وتنظيف الجسم وتجعله بصحة جيدة.

الأملاح امراض القلب أملاح الجسم الأملاح الزائدة احتباس السوائل

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