وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

وضع فرشاة الأسنان في الحمام من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير، من منا لا يضع فرشاة الأسنان في الحمام، لذا يفضل كثيرون وضع أشياء كثيرة من الأدوات الشخصية في الحمام، كفرشاة الأسنان أو أودوات الحلاقة وغيرها. ويؤكد الخبراء أن هذا هو الأسوأ، لأنه يعرض الإنسان مباشرة لخطر الجراثيم والبكتيريا المتصاعدة في الهواء من «المرحاض».. نستعرض مخاطر وضع فرشاه الاسنان في الحمام ونقدم نصائح لعدم وضع فرشاة الأسنان في الحمام وفقا لموقع "Ladbible".



أظهرت دراسة جديدة أن ترك فرشاة أسنانك في الحمام أثناء تنظيفها يمكن أن يتسبب في تراكم الجراثيم والبكتريا داخل الفرشاة دون أن ترى هذه القاذورات وبالتالي تسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة.

وأكدت الدراسة، أنه نظرا للرطوبة ودرجه الحرارة داخل الحمام،تنمو البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى بسرعة بالإضافة في الحمام يتراكم عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة كل يوم والتي يمكن أن تلوث فرشاة الأسنان. وبالتالي ، دون أن نلاحظ ، يمكن أن تكون بكتيريا المرحاض موجودة على أسطح أخرى من الحمام ، مثل ، على حواف الحوض ، حيث غالبا ما يوضع فرشاة الأسنان مع ما يترتب على ذلك من خطر التلوث ، ويمكن للجراثيم أن تتكاثر بحرية ثم تعود إلى الفم باستخدام فرشاتنا.

من بين الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي يمكن العثور عليها عادة في فرشاة الأسنان ، المكورات العنقودية ، العقديات ، الإشريكية القولونية (E. coli) ، والفيروسات المسؤولة عن الانفلونزا، و COVID-19 أو القروح الباردة ، والتي تظل نائمة في الفرشاة حتى تعود إلى الاتصال بمضيف تتكاثر فيه.



نصائح لعدم وضع فرشاة الأسنان في الحمام

-نصح الخبراء في هذه الحالةالحفاظ على فرشاة أسنانك في مكان آخر غير الحمام، وكذلك إبقائها منفصلة عن فرش أسنان الآخرين ووضع نوع من الغطاء على الفرشاة لمنع وصول الأشياء السيئة إلى هناك.

- عدم استخدام فرشاة الأسنان في الحمام حفاظا عليها من البكتيريا والجراثيم

- وأيضاً نظف الكوب الحامل للفرشاة منعاً من تكون البكتيريا بداخله.

⁃ استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر ، يمكننا تنفيذ بعض الخطوات التي تحافظ على صحه الاسنان والجسم من الجراثيم والبكتريا بصفة عامة

⁃ اغسل أيدينا بالماء والصابون قبل تنظيف أسناننا بالفرشاة. وبهذه الطريقة نمنع الكائنات الحية الدقيقة من الأيدي القذرة من المرور مباشرة إلى الفرشاة.

⁃ تطهير الفرشاة جيدا بعد الاستخدام لهذا من الملائم غمر فرشاة الأسنان في كوب مع غسول الفم الذي يفضل أن يحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC) أو كلورهيكسيدين. بعد 30 دقيقة ، اشطف جيدا بالماء وجففه بشكل صحيح.

⁃ عند الانتهاء من تنظيف أسنانك بالفرشاة ، من المهم إيداع الفرشاة في مكان جيد التهوية وفي وضع مستقيم حتى تجف.

⁃ منع الفرشاة من ملامسة فرش الآخرين للحد من انتقال الجراثيم.