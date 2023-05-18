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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك .. 14 سببا غير متوقع تجعل الرجل يتغير بعد الزواج

الزواج
الزواج

بعد الزواج بفترة قصيرة قد تلاحظ الزوجة تغييرات في تصرفات زوجها ، فتبدأ تشعر انه لم يعد يحبها كما كان او انه لديه شخص اخر دخل حياته ، ومن هنا تبدأ المشاكل والخلافات بين الزوجين وقد تصل احيانا الي الطلاق .. لكن تغيير الزوج بعد الزواج له اسباب كثيرة نرصد اهمها لكي ينتبه الطرفين ويحافظوا علي علاقتهم وبيتهم .

نرصد أهم اسباب تغيير الزوج بعد الزواج وفقا لموقع  "legit".

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 ١- مشاكل الحياة الاقتصادية تجعل الرجل يبتعد عن الرومانسية ويسعى للوصول الى تحقيق المساعي المادية.

٢- تعامل الزوج مع وجودك في حياته كأمر مسلم به وشيء مضمون، هذا الرجل تأكد أنك أصبحتِ ملكه، وأنك ستظلين تحبينه، مهما كانت ردود أفعاله تجاهك غير مرضية لكِ.

٣- غياب  الاحترام  والحوار بينكما ، حيث ان غياب الاحترام والحوار المتبادل بين الزوجين من اكثر الاشياء،  التي تجعل الأزواج يملون من علاقتهم ببعضهم البعض، خاصة اذا كان احد الطرفين يقلل  من شأن الاخر ، ويشكك في أهمية وجوده في حياته

٤- بعد الزواج يصبح لدى الرجل أولويات جديدة مختلفة عن فترة الخطوبة مثل العمل والمنزل وهنا يجب على الرجل أن يعمل بجد ولساعات عمل كثيرة وأحيانا في عطلة نهاية الأسبوع من أجل توفير المال اللازم لتغطية نفقات المنزل واحتياجات الأسرة وتعليم الأطفال .

٥- يشعر الزوج بأنه لم يعد بحاجة إقناع زوجته بأمر ما.

٦- يشعر الزوج بعد عقد القران بالأمان بأن زوجته لن تذهب بعيدًا.
٧- يشعر الزوج أنّ على الزوجة التعامل مع جميع أوجه قصوره في كافة النواحي.

٨- يركز الزوج على إسعاد زوجته وأولاده فقط ويصبح كل همه هو اسعادهم هم فقط دون النظر الي نفسه

٩- نقص الحديث بين الزوجين احد اهم اسباب تغيير الرجل بعد الزواج ، فقبل الزواج كان الرجل يتحدث مع خطيبته بالساعات على الهاتف الجوال أما بعد الزواج يتحدث الزوجان  قليل جدا ومعظم كلامهم عن الاولاد ومشاكلهم ..

١٠- نقص الرومانسية ،  فالرجل بعد الزواج لديه شكوى من المرأة لأنه يرى أن هناك تغيير شامل في معدل رومانسيتها بسبب انشغالها بالبيت والاولاد والعمل

١١- الشعور بالملل ، فالروتين اليومي الذي يعيشه الثنائي من الإستيقاظ وحتى النوم يؤدي إلى شعور الثنائي بالملل، وخاصة الرجل.

١٢- شعور الزوج بالقلق والتوتر  فعندما يكون الرجل تحت ضغط سواء أكان مصدره العمل أو المنزل، قد يميل إلى التصرف بشكل مختلف مع زوجته ، فبعض الرجال يغلقون على أنفسهم ولا يتحدثون عما يجول في خاطرهم فتشعر الزوجة أنّه يتهرّب منها، في حين بعض الرجال قد يغضبون سريعاً من الزوجة فتظنّ أنها هي المشكلة ويقع الخلاف بين الثنائي.

١٣- قد يجد الرجل أن الزواج هو عبارة عن ضغوطات أو مسؤوليات كبيرة لم يكن يتوقّعها قبل الزواج، فيصتدم بالواقع، ويميل إلى تغيير تصرّفاته مع الزوجة. قد لا تفهمين في البداية ما هو سبب تغيّر الزوج، وتعتقدين أنّه نادم على الزواج بكِ

١٤- في الحياة الزوجية يرغب الزوج دائماً أن تكون زوجته بجانبه وتسمع له وتخفّف عنه ضغوط الحياة ، لكن في الكثير من الأحيان تهمل الزوجة ذلك.

الزوج فترة الخطوبة قبل الزواج عقد القران الطلاق الحياة الاقتصادية

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