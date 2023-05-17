تحذير للبنات.. لا تضعي الصن بلوك في هذه الحالة

مع قدوم فصل الصيف، يحرص البعض على استخدام واقي الشمس (صن بلوك) ليحمي البشرة من التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تؤثر سلباً على الجلد وتسبب له مخاطر عديدة، خاصة في المصايف وعلى البحر.

ونظرا لارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل مبالغ فيه، يلجأ البعض إلى استخدام ما تبقى من الكريمات الواقية من العام الماضي بدلاً من شراء عبوة جديدة، ولا ينتبه البعض من مخاطر استخدام الكريم الواقي منتهي الصلاحية الذي قد يعرض الجلد لالتهابات خطيرة وأضرار أخرى كثيرة، لأن كريم الوقاية من الشمس يحتوى على مواد كيميائية مثل افوبينزون أو أوكتينوكسات، وهذه المواد الكيميائية يمكن أن تتحلل بسرعة.

نرصد أضرار استخدام صن بلوك منتهي الصلاحية وفقاً لموقع "livestrong".



أضرار ومخاطر واقي الشمس منتهي الصلاحية

⁃ عند استخدام واقي الشمس منتهي الصلاحية يجعل البشرة عرضة للحروق على المدى القصير، وللإصابة بمرض سرطان الجلد وشيخوخة الجلد على المدى البعيد، ويفقد فعاليته ولن يمنح الحماية المتوقّعة.

⁃ من الممكن أيضاً أن يتأكسد الكريم الواقى من الشمس منتهى الصلاحية أو أنه أصبح يأوى البكتيريا، والتى يمكن أن تؤدى إلى رد فعل تحسسى أو طفح جلدى أو ظهور الكثير من الحبوب.

⁃ كذلك فإن استخدام الكريم الواقي منتهي الصلاحية قد يعرض الجلد أيضاً إلى التهابات واحمرار غير مرغوب به، وذلك لتفاعل بعض المركبات الموجودة في الكريم مع الجلد بطريقة خاطئة.

⁃ يمكن للحرارة الزائدة أو الرطوبة التسبّب في تحلّل واقي الشمس بشكلٍ أسرع، لذا فإنّ المنتج المخبأ في مكان شديد الحرارة أو تحت ضوء الشمس المباشر قد لا يدوم للتاريخ المدوّن على الملصق.

⁃ كما فقد الواقي الشمسي فعاليته عند انتهاء صلاحيته، حيث تتحلل المواد الكيماوية الموجودة فيه بمرور الوقت وبفعل الحرارة العالية وأشعة الشمس، ومن أبرز علامات انتهاء صلاحية الواقي الشمسي هو قوامه المتكتل أو المكتنز أو المائي، ولونه الأصفر ورائحته الغريبة.