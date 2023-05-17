سريعة المفعول .. وصفات طبيعية لتطويل الشعر ونعومته

تبحث المرأة دائماً عن طرق لتطويل الشعر حيث إن طول الشعر يعبر عن أنوثة المرأة وجمالها، وحتى تحصلي على شعر طويل يجب الاعتناء به قبل أي شئ.

لذلك نقدم لك وصفات طبيعية سريعة المفعول لتطويل الشعر وجعله أكثر تألقاً وجمالاً ونعومة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أهم الزيوت التي لها دور في تطويل الشعر وترطيبه، فضلا عن أنه يحتوي على الخصائص المضادة للميكروبات مما يحمي فروة الرأس من الجفاف والقشرة وغيرها من المشكلات.

- عليك بتدفئة كمية من زيت الخروع وتطبيقها على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك، ويترك على الشعر لمدة ربع ساعة ويغسل بالشامبو والماء.

زيت جوز الهند

يمكنك استخدام زيت جوز الهند لتطويل الشعر وزيادة قوته وتنعيمه.

- يمكنك استخدامه من خلال تدفئة كمية من زيت جوز الهند، ويتم تدليك به الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك.

- يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة ويغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو ويوضع البلسم، وعليك بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت اللافندر

يحتوي زيت اللافندر على رائحة عطرية جذابة ويحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تحافظ على فروة الرأس نظيفة والمسام مفتوحة، ويساعد في تقليل المشاكل التي يمكن أن تمنع نمو الشعر مثل القشرة المفرطة.

استخدمي هذه العشبة العطرية كغسول عن طريق غليها في الماء وتركها تبرد، ويمكنك أيضاً استخدامه كعلاج ترطيب عميق عن طريق نقعه بالزيت لمدة 3 أو 4 أسابيع قبل الاستخدام.