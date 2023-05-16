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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

شراء الملابس
شراء الملابس

أثارت فتاة جدلا وسخرية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بصورة شاركتها مع الفتيات لتعليمات من محل لبيع الملابس والفساتين الحريمي يمنع الاسترجاع أو الاستبدال.

وكتبت الفتاة، « المكان اللي اشتريت منه الفستان جايب من الآخر عشان حوارات البنات كترت، الله يسامحكم».

تعليمات ساخرة لعدم الاستبدال أو الاسترجاع 

وتضمنت الصورة مجموعة تعليمات ساخرة لعدم الاسترجاع أو الاستبدال ومنها «اسألي خطيبك أو جوزك او هاتيه معاكي، هاتي حماتك وولدتك، اسالي جيرانك واصحابك وقرايبك، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مهما كان السبب».

تعليمات ساخرة لعدم الاسترجاع أو الاستبدال 

وتضمنت التعليمات أيضا الأسباب الساخرة التي تستخدمها الفتيات كمحاولة منهن لاسترجاع الملابس مثل «شفت أرخص منه، شوفت أحلى منه في محل تاني، أطلقت، صاحبتي جابت زيه».

الفتيات الملابس محل ملابس الفستان تعليمات المحلات

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