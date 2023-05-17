افحص نفسك .. أسباب صادمة تؤدي إلى تغير لون الجلد

أحياناً قد يتغير لون جلد الإنسان فجأة وبدون مقدمات ، الأمر الذي يثير قلق وخوف لدى الكثيرين ، يحدث تغيير لون الجلد نتيجة لعدة أسباب مختلفة وأحيانا بسبب عادات خاطئة يقوم بها الإنسان، قد يلاحظ البعض تغير لون الجلد بمرور الوقت، ويحدث هذا بعدما تزداد أو تنخفض درجة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد، واحيانا يكون تغيير لون الجلد مؤشر على مرض خطير.

نستعرض أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع "Very well health".

ما هي أسباب تغير لون الجلد ؟

- تحدث اكثر اشكال البشرة الداكنة شيوعا” بسبب أضرار أشعة الشمس، وتحديدا” من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

- يمكن أن ينتج تغميق الجلد ايضا” عن تغير هرموني او اضطراب خلقي .

أعراض تصيب الجسم قد تحدث مع تغير لون الجلد الى الداكن:

الامساك.

إسهال.

الحساسية المفرطة.

إرتفاع ضغط الدم.

الم المفاصل.

فقدان الشهية.

شعور آلام في البطن.

غياب فترات الحيض عند النساء.

إليك أبرز الأسباب الاكثر شيوعاً التي يمكن أن تسبب تغير لون الجلد:

⁃ الإصابة بالأمراض:

يمكن أن يتغير لون الجلد نتيجة الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب الجلد، مثل مرض فقر الدم، مرض الكبد،إصابة الجلد بحساسية أو إلتهاب، وكذلك حرق الجلد، سوف تظهر بعض الندبات بلون داكن،الإصابة بالتينيا أو البهاق الجلدي حيث يسبب شحوب الجلد وتغير لونه.

⁃ تناول بعض الأدوية:

يعد تغير لون الجلد من الاثار الجانبية لبعض الأدوية الخاصة بأمراض محددة، فعلى سبيل المثال، قد يتسبب علاج إلتهاب المفاصل الروماتويدي في تلون الجلد.

⁃ سوء التغذية:

هناك إرتباط وثيق بين الغذاء الذي نتناوله وبين صحة الجلد، ففي حالة الإكثار من الأغذية غير الصحية وعدم تناول المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن، فسوف يصاب الجلد بالعديد من المشكلات، ليصبح جافاً ويتشقق، كما يمكن أن يصبح لونه داكناً وتظهر فيه البقع.

⁃ التعرض للشمس:

بالطبع تؤثر الشمس بشكل كبير على لون الجلد، فإن التعرض الدائم لأشعة الشمس المباشرة يجعل الجلد داكناً،

⁃ فترة الحمل:

نتيجة حدوث تغيرات في هرمونات جسم المرأة، يمكن أن يتغير لون الجلد في بعض مناطق الجسم، ويصبح داكناً، مثل منطقة الثدي، وكذلك منطقة الرقبة، وهذا ما يطلق عليه "كلف الحمل.

طرق الوقاية من تغير لون الجلد

- تناول الأغذية الصحية الهامة وخاصةً الخضروات والفواكه، وكذلك الألبان والبروتينات، حيث يحتاج الجسم إلى فيتامين د والكالسيوم للحفاظ على صحة ولون الجلد.

- استخدام واقي الشمس وذلك حتى إن لم تكن أشعة الشمس قوية، لأنها ستسبب تغير لون الجلد في كل الحالات.

⁃ وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر المستطاع، وإرتداء القبعة والنظارة الشمسية. كذلك يجب القيام بترطيب البشرة دوماً للحفاظ على نضارتها وحيويتها.

- الإلتزام بجرعات الأدوية وإستشارة الطبيب قبل أخذ أي دواء للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على الصحة والجلد.

- تجنب العادات الخاطئة: والتي تسبب ظهور الهالات السوداء حول العين، فينصح بالنوم مبكراً وعدم التحديق لفترة طويلة في الهاتف الذكي، وكذلك البعد عن القلق والتوتر.