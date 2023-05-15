في دقيقة.. مشروبات سحرية لتخفيف آلام القولون العصبي

يعد القولون العصبي واحدا من أكثر الأمراض انتشارًا بين الشباب وكبار السن، والامه شديدة ويعد أحد الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة (القولون) ، ويمكن أن تسبب تقلصات في البطن، وتغيرًا في حركة الجهاز الهضمي كالإسهال أو الإمساك أو كلاهما ، وحتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به ، ولكن يري البعض ان سببه عدة عوامل..

فيما يلي سوف نوضح ما هي أشهر مشروبات وأعشاب لعلاج القولون وتهدئته وفقا لموقع Mayo clinc

- البابونج

يحتوي البابونج على مواد مضادة للالتهاب كما أنه يساعد على إرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف التقلصات وتهدئة المعدة وعلاج الانتفاخ ولذلك يستخدم البابونج في علاج القولون بالأعشاب الطبيعية.

- النعناع

يساعد النعناع فى تخفيف العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وتقلصات وآلام الأمعاء والغازات والانتفاخ، وقد وجدت إحدى الدراسات أن زيت النعناع أظهر فاعلية فى علاج أعراض متلازمة القولون العصبي ولذلك يعد النعناع ضمن أفضل أعشاب للقولون.

- اليانسون

يستخدم اليانسون في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشاكل الصحية فهو ينظم عملية الهضم ويساعد على تهدئة المعدة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن اليانسون قد يساعد فى علاج الإمساك وهو أحد أعراض القولون العصبي، كما وجدت إحدى دراسة أخرى أن تناول الكبسولات التي تحتوي على زيت اليانسون تحسن أعراض القولون العصبي ولذلك قد يعد اليانسون ضمن أشهر أعشاب لعلاج القولون نهائيًا.

- عصير الأناناس

يعرف الأناناس باحتوائه على «إنزيم البروميلين» ويساعد هذا الإنزيم بدوره في تكسير البروتينات وتحسين الهضم وتخفيف بعض أعراض القولون العصبي، ولذلك يعد عصير الأناناس من المشروبات المفيدة للقولون.

- عصير التوت

يحتوي عصير التوت على مادة الساليسيلات التي أوضحت بعض الدراسات أنها تقلل نسبة البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء مثل بكتيريا الاي كولاي (E.choli) وهي بكتيريا توجد بنسبة كبيرة في الأشخاص المصابين بالقولون العصبي ،التى تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، و لذلك يعد عصير التوت أفضل عصير مهدئ للقولون.

- الماء

صنف العلماء الماء ضمن أفضل المشروبات التي يجب الاعتماد عليها من أجل عملية تطهير القولون، نظرًا لأن شرب الكثير منه بمقدار لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا في اليوم يمنح جسمك الترطيب الذي يحتاجه لطرد السموم من القولون، ويساعد أيضًا على تحريك الطعام بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي.