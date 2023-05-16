آمنة وصحية .. مشروبات طبيعية تخفض نسبة السكر خلال 30 دقيقة

يحتاج أصحاب مرضى السكرى تناول مشروبات تخفض السكر يومياً لترطيب الجسم، وتساهم في الحفاظ على نسبة السكر بالدم، لأن الجفاف يؤدي إلى اضطرابات مستوياته، ومن المعروف أن يوجد العديد من المشروبات التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم ،وبحسب موقع "إكسبريس"

ويعتبر ارتفاع سكر الدم مشكلة كبيرة على مريض السكر ويمكن أن يواجه مشاكل صحية في غاية الخطورة حين تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية، وأفضل طريقة للسيطرة على سكر الدم هي تناول غذاء متوازن صحي، وخفض الوزن إذا كان الشخص بدينا، واتباع إرشادات الطبيب وعلاجاته، يمكن تناول مشروبات عديدة تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وبدون آثار جانبية في الجسم، لذلك نترك لكم في هذا التقرير أفضل مشروبات تخفض السكر في الدم.

مشروبات تخفض مستوى السكر في الدم

عصير الليمون:

يعتبر مشروب الليمون من أفضل أنواع المشروبات لأنه غني بفيتامين سي الذي يوفر لأصحاب مرض السكري الحماية من العدوى وهذا بسبب قدرته الفعالة على تقوية جهاز المناعة، ولكن يجب عدم تحضير عصير الليمون بالسكر.

القرفة:

تعد القرفة من أفضل أنواع الأعشاب لتنزيل السكر في الدم، وتقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

الحلبة:

تستخدم أعشاب لخفض السكر بسرعة في الدم، وأثبتت الأبحاث التي أجريت على الإنسان أن الحلبة تلعب دور كبير في التحكم في مستويات السكر بشكل كبير في الدم.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل أحد الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي لتنزيل نسبة السكر في الدم، وغالباً يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

الكركم:

يندرج الكركم من ضمن قائمة أفضل أعشاب لتنزيل السكر في الدم، وقد أثبتت الدراسات أن مركب الكركمين الموجود الكركم، يساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم، ويمنع الاصابة بمرض السكري.

الميرمية:

تلعب عشبة الميرمية دور كبير في تعزيز نسبة الأنسولين لدى أصحاب مرضى السكري، لذلك يجب تناول شاي الميرمية في الصباح يومياً للحصول على أفضل النتائج