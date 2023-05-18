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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العصائر المعلبة يوميا؟

عصائر معلبة
عصائر معلبة

يلجأ الكثير من الأشخاص لشراء العصائر المعلبة بدلا من المشروبات الغازية، اعتقادا منهم أنها تفيدهم بشكل أكبر، إلا أن الكثير من الدراسات أثبتت أن العصائر المعلبة تسبب مشاكل صحية قد تصل إلى مراحل الخطورة، وأن العصائر الطبيعية الخالية من المواد الحافظة التي يتم تناولها وعصرها في المنزل هي أنسب العصائر لصحتهم.

وفقًا لموقع "Times Of India"، سوف نوضح أضرار العصائر المعلبة على صحة الإنسان.

أضرار العصائر المعلبة

- العصير المعلب لا يحتوي على الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

- العصائر الجاهزة لا تخلو غالبا من المواد الحافظة التي تضاف لها لأغراض مختلفة، وهذه المواد الضارة تتلف المغذيات الموجودة بالعصير وتفقده قيمته الغذائية.

- تحتوي العصائر المعلبة على نسبة مرتفعة من "الباتولين"، وهو مركب موجود في ثمار الفاكهة ذات الجودة الرديئة، ما يسبب تناوله الإصابة بالأورام السرطانية. 

- تجنب العصائر المحلاة لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات غير الطبيعية، وأضرار هذه النوعيات من السكر عديدة وخطيرة، فهى تساعد على تراكم الدهون وزيادة الوزن، وبالاعتياد عليها تصيب بالسمنة المفرطة.

- تتم معالجة العصائر المعلبة الخالية من المواد الحافظة، بنزع الأكسجين منها، لتكون صالحة للحفظ والتخزين لفترة أطول، ما يفقدها جودتها. 

- بعض الأنواع من العصائر المعلبة قد لا يتم تخزينها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى حدوث حالات التسمم. 

- العصائر المعلبة تمد الجسم بعناصر وهمية غير طبيعية تضره أكثر مما تفيده، فتضعف مناعته وتسهل مهاجمة الأمراض له. 

- العصائر المعلبة تضعف المناعة، وتزيد الأمراض المعوية وعسر الهضم وانسداد الشهية، إضافة إلى ارتفاع مستوى السكر بشكل مفرط، ما قد يهدد فى المستقبل بالإصابة بالسكر. 

- يضاف إلى العصائر المعلبة النكهات الصناعية والسكر والسعرات الحرارية، ما يجعل الإفراط فيها، يصيب الجسم بالعديد من الأضرار، كالإصابة بالسكري وزيادة الوزن.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العصائر المعلبة بشكل يومي؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، ما يحدث للجسم عند تناول العصائر المعلبة والمشروبات الغازية بشكل يومي. 

وقالت الوزارة إن تناول المواد الغازية والعصائر المعلبة عادة خاطئة لا بد من الابتعاد عنها واستبدالها بالمياه الطبيعية للحفاظ على صحة الجسم.

وأوضحت أن تناول المشروبات الغازية بشكل يومي يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ارتفاع السكر لدى مرضى السكري، وتعرض المواطنين إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وعلى المواطنين ضرورة التوقف عن هذه العادة الخاطئة أو التقليل منها فهي تساعد في اكتساب الوزن بشكل أكبر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه فيما يتعلق بالعصائر المعلبة، فإن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناولها يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، لذلك على المواطنين استبدالها بالعصائر الطبيعية المعدة في المنزل.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والإرشادات التى يجب اتباعها للوقاية من أمراض القلب وضغط الدم.

وقالت إنه يجب الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية كاللحوم والمخللات.

وأوضحت أنه على مرضى القلب الإكثار من شرب السوائل، وتناول الخضار والفواكه الطازجة، وأهمية الإقلال من شرب المنبهات، مشيرة إلى أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والحصول على العلاج بشكل مجانى دون تحمل المواطن أى أعباء مالية.

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