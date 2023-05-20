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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

تجاعيد اليدين
تجاعيد اليدين

الكثير من السيدات يهتم بالوجه أكثر من اليدين، رغم أن علامات السن والشيخوخة قد تظهر علي اليدين أكثر من الوجه، حيث تضع الكريمات على الوجه المرطبات وغيرها ولا تهتم باليدين، ونظرا لتعرض أيدينا باستمرار للعوامل مناخيه كثيرة بمرور الوقت، ومنها التعرض لأشعة الشمس يبدأ  الجلد في التآكل ،هذا يؤدي إلى الشيخوخة السريعة لجلد اليدين، مقارنة بالجلد في مناطق آخري بالجسم .. لماذا تظهر تجاعيد الشيخوخة علي اليدين واهم النصائح لتجنب ظهورها نتعرف عليه في التقرير التالي وفقا لموقع Topsante

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أسباب ظهور تجاعيد اليدين


⁃ تناول بعض الأدوية، لعلاج جفاف الجلد
⁃ وجود عوامل بيئية جميعها تُعد أيضاً من أسباب تجاعيد اليدين
⁃  التعرّض للأشعة فوق البنفسجية أحد أسباب ظهور التجاعيد في عمر مُبكر، إذ يُسرّع التعرّض لتلك الأشعة من عمر شيخوخة الجلد، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية تحطم الأنسجة الضامة، والكولاجين، والألياف الموجودة في طبقة الأدمة، الأمر الذي يُفقد الجلد قوته ومرونته، مما يتسبب في ظهور التجاعيد مُبكراً.


نصائح للعناية باليدين لتجنب ظهور تجاعيد الجلد:

1- التأكد من تجفيف اليدين بشكل جيد وذلك بعد غسلهما

2-الحرص على استخدام بعض الفيتامينات مثل فيتامين سي، فيتامين ب (نياسيناميد)، الذي يساعد في الحفاظ على الإنزيمات القيمة التي تحمي بشرتك ضد العديد من العوامل الشائعة التي تسرع الشيخوخة و استخدام واقي الشمس

3- ضرورة استخدام الفيتامينات مضادة للشيخوخة منها، مضادات الأكسدة CoQ10 وحمض ألفا ليبويك، زيت الأفوكادو، شمع العسل، زبدة الكاكاو، زبدة الشيا، فيتامين سي، فيتامين هـ، سيراميد  ببتيدات، حمض الهيالورونيك، نبات الصبار، دقيق الشوفان.

4- عدم إهمال ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية

5- وضع طبقة من الكريم حماية منة الشمس على اليدين عند الخروج من المنزل

6- تناول الخضروات والفواكه يمنع ظهور التجاعيد

7- تتمثل الاستراتيجية الفعالة ديناميكيًا لمنع شيخوخة الجلد في تقليل تكسر الكولاجين مع زيادة إنتاج الخلايا الليفية في الوقت نفسه.

8- أظهرت الدراسات أن النياسيناميد يحفز نمو الخلايا الليفية الجديدة ويعمل على إفراز الكولاجين.

9-بالنسبة للوقاية هناك خيارات جراحية مثل إعادة التسطيح بالليزر والحشوات، بما في ذلك حقن الدهون اليدين.

10- يمكنك استخدام المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي والببتيدات للمساعدة في إعادة بناء الصحة الجزيئية للبشرة.

11-الحماية من الأشعة فوق البنفسجية أمر بالغ الأهمية لمنع الشيخوخة اليدين، لذا داومي على استخدام واقي الشمس.

12-الترطيب العميق يساعد على ترطيب البشرة وتعزيز ترطيب اليدين وتعزيز لونها.

13-الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء يساعد على تعزيز البشرة وابطاء تجاعيد الجلد.

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