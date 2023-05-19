للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

تشارك العديد من الفتيات والسيدات مستحضرات التجميل بأنواعها المختلفة، دون إدراك مخاطر مشاركتهن التي قد ينجم عن بعضها أمراض معدية على البشرة، وحذرت هيئة الدواء من مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين، وخصوصا المستحضرات منها بودرة الأساس، منتجات العيون مثل الكحل والماسكرا، منتجات الشفاه: مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه، وفرش المكياج والاسفنجات.

وفقا لموقع Health remediez سوف نوضح مخاطر مشاركة أدوات الميكب ومستخضرات التجميل مع الآخرين.

أضرار مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين:

⁃ مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين قد تسبب انتقال الميكروبات من شخص لآخر وتؤدي إلى التهابات العين، والتقرحات، وظهور الحبوب والالتهابات.

⁃ الابتعاد عن إستخدام الـ ماسكرا أو كحل العين سواء في أماكن البيع أو حتى بين الأصدقاء، يمكن أن يسبب الأذى للعين بما يعرف بـ العين الوردية.

⁃ من ضمن المخاطر إستخدام أحمر الشفاه نفسه الذي استخدم من قبل، قد يحمل قطرات صغيرة من اللعاب التي تحمل فيروس الهربس.

⁃ ومن المخاطر التي أظهرتها الأبحاث انتقال السالمونيلا و البكتيريا من جلد الأشخاص الآخرين.



⁃ إذا قمت بتمرير أحمر الشفاه المفضل لديك من فتاة إلى أخرى وأنت أو صديقك مصاب بالفيروس فقد تنقل البكتيريا أو HSV-1 ولا تعرفه أبدًا



⁃ وعند مشاركة المكياج فإنك تعرض بشرتك للبكتريا وتنقل العناصر غير المرغوب فيها مباشرة إلى وجهك، مما قد يؤدي إلى تهيج حب الشباب الحالي أو ظهور ندوب في الوجه والتهابات.



⁃ ملمع الشفاه من أكثر الوسائل لنقل البكتيريا ونزلات البرد المختلفة وغيرها من الاضطرابات الصحية المتعددة، بالإضافة التركيبة الرطبة والداكنة والصمغية التي تلتصق بها العصا هي المكان المثالي لتكاثر البكتيريا.



⁃ فرش تنظيف الوجه فى حاله استخدام شخص آخر للفرشاة يعني أنها تتلطخ بالبكتيريا والجلد الميت الذي يكون في بشرة شخص آخر.



⁃ فرش المكياج وارتباطها بمشاكل البشرة مثل البثور وحب الشباب ، يمكن تفاقم المشكلة باستخدام فرش شخص آخر والبكتيريا الملوثة



حالات يمكن فيها مشاركة ادوات التجميل :

⁃ ذكر الأطباء أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتم استخدام الفرشاة هي استخدام فرشاة جديدة أو رش الفرشاة المستخدمة بالكحول لقتل البكتيريا، ولكن لا يجب القيام بهذه الخطوة بشكل مستمر.



⁃ والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مشاركة أدوات المكياج مع شخص آخر أن تقوم بشراء عدة رؤوس للفرشاة فهي غير مكلفة ،

- حتى تتمكن من الحصول على فرشاة خاصة بك، لأن مشاركة فرشاة تنظيف الوجه تعتبر من أكثر الخطوات الخطرة التي يمكن القيام بها والتي تسبب مشاكل لا حصر لها على البشرة.

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