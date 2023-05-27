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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، أن أسعار الأرز في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا، وأن سعر طن الشعير العريض من 15 يومًا كان بـ 20 ألف جنيه، والرفيع كان بـ 19500 جنيها، ولكن اليوم انخفض 3 آلاف جنيه.

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وقال رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد الكومي، إن الأرز متوفر في الأسواق، وإن سعره سيشهد عدم استقرار حتى منتصف أغسطس، وهو الموسم الجديد لـ الأرز.


وأضاف أن هناك كميات كبيرة من الأرز تحت يد المزارعين، وأن المضارب بها أرز، ولا توجد أي مشكلات في هذه الفترة.

وأشار إلى أن سعر الأرز من 25 لـ 28 جنيها، ولا وجد أي مشكلات في وفرة الأرز، وأن الأسواق بها أرز مستورد.

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