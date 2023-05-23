بشرى سارة بشأن أسعار الأرز في المستقبل القريب

طمأن رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، المواطنين حول أسعار الأرز قائلاً : الأرز يباع للمستهلك بـ28 جنيها.. والأرز المصري موجود و اضطرينا للاستيراد، ونتوقع أن تكون الأوضاع أفضل في العام المقبل ".

وأضاف رجب شحاته في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" طن الأرز الأبيض، انخفض بأكثر من 3 آلاف جنيه ليتراجع إلى مستوى يتراوح بين 22.5 ألف جنيه وحتى 25 ألفا".

وتابع رجب شحاته:" سعر الطن الشعير انخفض ليسجل بين 16.5 ألف جنيه وحتى 17 ألفا".

وتوقع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استمرار تراجع سعر الأرز في الأسواق، مع زيادة المعروض، موضحا أن مع حصاد محصول الأرز ستنخفض الأسعار إلى قرب وضعها الطبيعي.