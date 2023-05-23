12.5 جنيه للمصري و20 للهندي.. بشرى سارة| انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

شهدت أسعار الأرز تراجع كبير في الاسواق حيث سجل سعر الطن انخفاض بنحو 3 ألف للطن الواحد، وفقا لتصريحات رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

وقال رئيس شعبة الأرز، إن سعر طن الارز انخفض من 20 إلى 17 ألف للطن، لافتا إلى أنه : لو وصل 15 ألف جنيه للطن يعد سعرًا عادلًا للمزارع.

وأشار إلى أن الأرز المصري يصل المستهلك بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، إن أسعار الارز ستنخفض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الأسعار.

كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وفي نفس الوقت خفض المساحات المنزرعة من الأرز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتوسع في الأصناف الجافة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

وقامت الدولة بتحديد المساحات التى تزرع منه سنويا ومنع تصدير الأرز للخارج وتعتبر مصر مكتفية ذاتيا من محصول الارز حيث بلغت إجمالي إنتاجية الأرز فى مصر إلى من 4 - 5 ملايين طن سنويا .

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة قررت اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأشار عشماوي في تصريحات تليفزيونة، إلى أن هناك مركبا قادما حاليا يحمل 50 ألف طن أرز هندي

واتهم مساعد أول وزير التموين، تجار ومضاربين وأفراد باحتكار الأرز مما أدى إلى ندرته، لافتا إلى أنه سيتم ضخ الأرز الهندي بالأسواق ثم تقييم التجربة.

وتبيع وزارة التموين كيلو الارز المدعم بـ 12.5 جنيه على البطاقات التموينة، و20 جنيها لـ الارز الهندي في جميع المنافذ الاستهلاكية.