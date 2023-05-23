طرح شهادة ثلاثية بـ عائد شهري وربع سنوي تنافسي | تفاصيل

طرح ميد بنك شهادة ثلاثية بـ سعر عائد متغير شهري أو ربع سنوي تنافسي لعملاء التجزئة المصرفية من الأفراد.

طرح شهادة جديدة

ووفقا لما أعلنه البنك، الشهادة الثلاثية بعائد متغير 18.25% شهري و 18.5% ربع سنوي.

شهادة ادخار ميد بنك



وقال البنك، إن الشهادة الثلاثية المتغيرة تهدف إلى جذب أكبر عدد من الأفراد سواء عملاء حاليين أو عملاء جدد لتشجيعهم على استثمار أموالهم بعوائد مرنة.

ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك، وبإجراءات مبسطة وسريعة، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة ألف جنيه، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين في وقتا سابق تحديدا الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

ثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.