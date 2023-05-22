عائد ثابت شهري وسنوي.. التعمير والإسكان يقدم شهادة إدخار بفائدة متميزة

ثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وبدأت لجان الألكو بالبنوك من أمس الأحد، وعلى مدار الأسبوع الجاري؛ حسم قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي بدون أي تغيير.

وخلال اجتماع 30-3-2023، رفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس على اثرها رفعت عدد من البنوك أسعار الفائدة على الشهادات.

طرح شهادة إدخار

وقدم بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية ذات عائد ثابت متميز طرح شهادة ادخار جديدة بأعلى معدل فائدة ثابتة لمدة 3 سنوات.

وتبلغ نسبة العائد السنوي الثابت لمدة 3 سنوات 20% سنوي، و18.5% شهري، وتبدأ قيمة الشهادة من 100000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة ادخار بنك التعمير والاسكان

و يكون تاريخ السريان في شهادة البنك من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد لعميل برغبته في عدم التجديد.

المستفيد من شهادة بنك التعمير والإسكان الأفراد الطبيعيون

مدة شهادة البنك الجديدة 3 سنوات

العملة: الجنيه المصري

تكون نسبة العائد ثابتة خلال الـ 3 سنوات

تاريخ احتساب العائد من تاريخ السريان

الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفاتها

سعر الاسترداد

العميل له الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء

سعر العائد عن الاسترداد

في حالة طلب الاسترداد بعد مضي ٦ أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة يام خصم نسبة من سعر العائد

من بعد ٦ شهور وحتى سنة 11%

السنة الثانية 10.5%

السنة الثالثة 10%

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين في وقتا سابق تحديدا الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.