ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب مجددا مساء اليوم الاحد 21-5-2023، وتجاوز سعر الذهب عيار 21 الـ 2500 جنيها بعد أن هبط في وقت سابق إلى 2200 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2450 شراء 2500 جنيها بدون مصنيعه وتتراوح المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,100 شراء 2,143

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,600 شراء 20,000

أسعار الذهب اليوم