ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب مجددا مساء اليوم الاحد 21-5-2023، وتجاوز سعر الذهب عيار 21 الـ 2500 جنيها بعد أن هبط في وقت سابق إلى 2200 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2450 شراء 2500 جنيها بدون مصنيعه وتتراوح المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,100 شراء 2,143
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,600 شراء 20,000
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,800 شراء 2,857
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,567 شراء 2,619
|أسعار الذهبعيار 21
|بيع 2,450 شراء 2,500
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,100 شراء 2,143
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,633 شراء 1,667
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,400 شراء 1,429
|الاونصة
|بيع 87,080 شراء 88,857
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 19,600 شراء 20,000
|الكيلو
|بيع 2,800,000 شراء 2,857,143