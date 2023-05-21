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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب مجددا مساء اليوم الاحد 21-5-2023، وتجاوز سعر الذهب عيار 21 الـ 2500 جنيها بعد أن هبط في وقت سابق إلى 2200 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2450 شراء 2500 جنيها بدون مصنيعه وتتراوح المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيها للجرام 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,100 شراء 2,143

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,600 شراء 20,000

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,800 شراء 2,857
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,567 شراء 2,619
أسعار الذهبعيار 21بيع 2,450 شراء 2,500
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,100 شراء 2,143
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,633 شراء 1,667
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,400 شراء 1,429
الاونصةبيع 87,080 شراء 88,857
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,600 شراء 20,000
الكيلوبيع 2,800,000 شراء 2,857,143
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