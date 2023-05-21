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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الان

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، هدوء نسبي، مع اغلاق السوق العالمي، عقب تذبذب قوية في الاسعار خلال الايام الماضية، ارتفع على اثرها سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيها للجرام ثم تراجع إلى 2200 ثم عاود الارتفاع مجددا إلى 2410 جنيها للجرام.

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تراجع مفاجئ للدولار.. الجنيه يتعافى بقوة أمام الورقة الخضراء

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زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

وعالميا، تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.

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بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

 

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,697 شراء 2,754

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2,360 شراء 2,410

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تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

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بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,023 شراء 2,066

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,880 شراء 19,280

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,697 شراء 2,754
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,472 شراء 2,525
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,360 شراء 2,410
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,023 شراء 2,066
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,573 شراء 1,607
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,349 شراء 1,377
الاونصةبيع 83,881 شراء 85,658
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,880 شراء 19,280
الكيلوبيع 2,697,143 شراء 2,754,286

شهدت أسواق الذهب العالمية أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.

 

 وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.

 

 

 

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