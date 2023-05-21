تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الان

شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، هدوء نسبي، مع اغلاق السوق العالمي، عقب تذبذب قوية في الاسعار خلال الايام الماضية، ارتفع على اثرها سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيها للجرام ثم تراجع إلى 2200 ثم عاود الارتفاع مجددا إلى 2410 جنيها للجرام.

وعالميا، تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,697 شراء 2,754

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,360 شراء 2,410

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,023 شراء 2,066

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,880 شراء 19,280

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,697 شراء 2,754 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,472 شراء 2,525 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,360 شراء 2,410 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,023 شراء 2,066 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,573 شراء 1,607 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,349 شراء 1,377 الاونصة بيع 83,881 شراء 85,658 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,880 شراء 19,280 الكيلو بيع 2,697,143 شراء 2,754,286

شهدت أسواق الذهب العالمية أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.

وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.