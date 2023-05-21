تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الان

شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، هدوء نسبي، مع اغلاق السوق العالمي، عقب تذبذب قوية في الاسعار خلال الايام الماضية، ارتفع على اثرها سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيها للجرام ثم تراجع إلى 2200 ثم عاود الارتفاع مجددا إلى 2410 جنيها للجرام.
وعالميا، تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 21-5-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,697 شراء 2,754
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,360 شراء 2,410
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,023 شراء 2,066
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,880 شراء 19,280
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,697 شراء 2,754
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,472 شراء 2,525
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,360 شراء 2,410
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,023 شراء 2,066
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,573 شراء 1,607
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,349 شراء 1,377
|الاونصة
|بيع 83,881 شراء 85,658
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,880 شراء 19,280
|الكيلو
|بيع 2,697,143 شراء 2,754,286
شهدت أسواق الذهب العالمية أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.
وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.