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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مفاجئ للدولار.. الجنيه يتعافى بقوة أمام الورقة الخضراء

الدولار
الدولار

تعافي الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية، بعد تراجع الطلب على الدولار وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه 5 جنيهات تقريبا.

وتشير العديد من المؤشرات إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تحسن في قيمة الجنيه أمام الدولار، نتيجة استمرار تحقيق الاقتصادي معدلات نمو عالية رغم التحديات الصعبة، ممثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشرت بلومبرج الشرق تقريرا يتضمن أن الجنيه المصري ارتفع 12% في السوق الموازية المحلية خلال الأسبوع الماضي في ظل تقلص الطلب على الدولار الأميركي.

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وجرى تداول العملة المصرية عند 37 جنيهاً للدولار الخميس، مقارنة بـ42 جنيهاً يوم الجمعة الماضي، وفقاً لعدة متداولين.

 وقال الأشخاص الذين فضلوا عدم نشر هوياتهم إن العملة قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة.

وأوضح المتداولون عبر التقرير، أن الطلب على الدولار ضعف فجأة، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط. 

ويُتداول الجنيه عبر القنوات الرسمية بالبنوك عند مستوى 30.9 أمام الدولار.

وضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، مما أحدث زيادات كبيرة بأسعار المواد الغذائية والوقود وتسبب في أسوأ أزمة نقص بالعملات الأجنبية تشهدها البلاد منذ سنوات. خفضت الحكومة قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من 2022، مما ساعد على تأمين حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

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سعر الدولار اليوم 

وواصل سعر الدولار اليوم في البنوك الاستقرار مقابل الجنيه المصري،  بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية .


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 8 - 22 قرشا للشراء والبيع خلال التعاملات بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.09 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.19 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترليني 


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 3 - 22 قرشا للشراء والبيع خلال تعاملاته في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 38.10 جنيه للشراء و38.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.23 جنيه للشراء و38.63 جنيه للبيع .


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.33 جنيه للشراء و38.46 جنيه للبيع .
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.45 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع .

 

 

 

 

 

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