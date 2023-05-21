الطماطم بـ 5 جنيهات والبصل 9.. انخفاض ملحوظ في أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 21-5-2023، تراجعا ملحوظا على مستوى معظم الأصناف، في ظل ما تشهده الأسواق من توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، فيما تباينت أسعار الفواكه اليوم.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمصر للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 21 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية، وفقا للموقع الرسمي لـ سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

وتراوح سعر الطماطم اليوم من 3.5 إلى 5.5 جنيه في سوق الجملة.

سعر البطاطس اليوم تراوح من 4.5 إلى 5.75 جنيه.

سعر البصل اليوم تراوح من 9 إلى 13 جنيها

تراوح سعر الكوسة اليوم بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات في مصر

ووصل سعر ورق العنب اليوم "بناتي إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح ورق العنب البلدي بين 15 إلى 20 جنيها.

سجل سعر الملوخية الخضراء من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ الخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 7 جنيهات، والبامية من 20 إلى 30 جنيها، والقلقاس من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطا من 4 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 28 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا من 8 إلى 12 جنيها، والباذنجان البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 4 و6 جنيهات، والفلفل الرومي من 5 إلى 5 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وعن أسعار الفاكهة، تراجع سعر البرتقال اليوم متراوحا بين 3 و6 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 15 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 32 جنيهًا، والتفاح المصري 22 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر إلى 20 و30 للكيلو، والعنب البناتي الأحمر من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة بسوق العبور

وسجل سعر الجوافة اليوم 12 جنيها للكيلو، والفراولة 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، الشمام وصل إلى 11 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البطيخ اليوم “8:10 كيلو" بين 32 و40 جنيها للكيلو، والبطيخ 2 “6:8 كيلو” تراوح بين 21 و28 جنيها للكيلو، وبطيخ 3 “4:6 كيلو" بين 12 و18 جنيها للكيلو.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيها للكيلو.