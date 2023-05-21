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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية اليوم الاحد 21-5-2023

صدى البلد

تباينت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 70 و73 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الاحد 21-5-2023،  ضمن نشرته الخدمية.

سعر السمك البلطي اليوم

وسجل السمك البلطي 2 نحو 69 جنيها للكيلو، ووصل سعر السمك البلطي الأسواني إلى 60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح 40 و200 جنيه للكيلو.

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سعر الاسماك سوق العبور

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 110 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي60 جنيها، والمكرونة السويسي 88 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة 100 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 45 و65 جنيها، ومرجان 2 بين 34 و44 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 60 إلى 70 جنيها، وبربون 2 بين 44 و54 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها. 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم 

سعر الجمبري الجامبو اليوم تراوح بين 370و480 جنيها متراجعا بنحو 30 جنيها للكيلو، والجمبري 1 بين290 و360 جنيها، والجمبري 2 بين 190 و280 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 78 إلى 88 جنيها، والبوري 2 بين 44 و64 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 70 و130 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيها.

أسعار الاسماك المجمدة

تراوح سعر السردين اليوم بين 30و60 جنيها، ووصل سعر السمك الماكريل المجمد اليوم إلى  75 جنيها.  

تراوح سعر البربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها،  وسجل سعرالمرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، وسجلت المكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجمبري 2 المجمد بين 100 إلى 250 جنيها للكيلو.

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