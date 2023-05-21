ذهب البيوت يكسب.. أرباح كبيره تنتظر المواطنين

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام في 27 ابريل الماضي، ثم بدأت في التراجع التدريجي لتسجل يوم 18 مايو 2200 جنيه للجرام ليفقد الذهب 600 جنيه من قيمته، ثم صعودا إلى مستوى 2410 جنيها.

وفي الوقت التي كانت شهدت فيه أسعار الذهب المحلية انخفاض تدريجي كان سعر الأونصة العالمية ارتفع لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وهو ما يعكس أن تسعير الذهب المحلي كان مبالغ فيه بشكل كبير.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,697 شراء 2,754

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,360 شراء 2,410

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,023 شراء 2,066

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,880 شراء 19,280

ويتسال الكثير من المواطنين عن اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة خاصة من قاموا بحفظ اموالهم في الذهب وقاموا بالشراء بسعر مرتفع.. ونجيب خلال الاسطر القادمة عن هذا التساؤل.

أسعار الذهب

وخلال الاسابيع الماضية، تراجع الطلب على الذهب في الأسواق بشكل ملحوظ لعدد من الأسباب، أهمها امتصاص أسواق الذهب المحلية للسيولة الكبيرة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18% التي ضخت 700 مليار جنيه إلى الأسواق، استطاعت أسواق الذهب أن تحصل على شريحة كبيرة منها، وفقا لتقرير جولد بيليون.

الإضافة إلى تفعيل عدد من المبادرات من الجهات المعنية لعودة الهدوء لأسواق الذهب أهمها السماح لواردات الذهب من الخارج بدون جمارك أو رسوم للعمل على زيادة المعروض من الخام.

التراجع الأخير في أسعار الذهب جعل البعض يعتقد أن المعدن النفيس بدأ موجة هبوط وعمليات بيع مفتوح، ولكن قال تقرير فتى أن الانخفاض الأخير في الأسعار يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح لموجة الارتفاع الكبيرة التي دفعت الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

بالنسبة لعملية الاستثمار والادخار فالفترة الحالية لا توجد بدائل في الأسواق سوى الذهب في ظل عزوف شريحة كبيرة عن الادخار في شهادات الاستثمار لدى البنوك وعدم الخبرة الكافية لدى قطاع عريض آخر للاستثمار في البورصة المصرية، وهو ما يقلص الفرص المتاحة لصالح الذهب الذي يعد أسهل وأفضل استثمار حالياً.