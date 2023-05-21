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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

22 قرشا.. تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

صدى البلد

تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر  ما بين 8 - 22 قرشا للشراء والبيع .

سجلت متوسطات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين:" البنك الأهلي المصري وبنك مصر" سجل سعر صرف اليورو اليوم  33.09 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع.

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 وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.19 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع .
 

سعر الدولار اليوم 

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الأحد/ وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية .


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 3 - 22 قرشا للشراء والبيع خلال تعاملاته في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 38.10 جنيه للشراء و38.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.23 جنيه للشراء و38.63 جنيه للبيع .


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.33 جنيه للشراء و38.46 جنيه للبيع .
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.45 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع .

 

 

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