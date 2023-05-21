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رئيس التحرير
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الحق اشتري| الدواجن تواصل التراجع.. تخفيض 30% على اللحوم.. والبلطي بـ 73 جنيها

صدى البلد

شهدت معظم أسعار السلع اليوم، تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأحد 21-5-2023، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار العديد من السلع اليوم ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدواجن اليوم 

وواصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-5-2023، التراجع التدريجي عن الأيام الماضية، نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف.

وتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم لتسجل بين  62 و 63 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحه بين 70 و72 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 70 جنيها للكيلو في المزرعة.

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أسعار اللحوم اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيها، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.

أسعار الخضراوات اليوم 

 

تراوح سعر الطماطم اليوم من 3.5 إلى 5.5 جنيه في سوق الجملة.

سعر البطاطس اليوم تراوح من 4.5 إلى 5.75 جنيه.

سعر البصل اليوم تراوح  من 9 إلى 13 جنيها 

تراوح سعر الكوسة اليوم بين 6 إلى 9  جنيهات.

 

أسعار الاسماك اليوم 

تباينت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 70 و73 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

 

وسجل السمك البلطي 2 نحو 69 جنيها للكيلو، ووصل سعر السمك البلطي الأسواني إلى 60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح 40 و200 جنيه للكيلو.

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