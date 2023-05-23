نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-5-2023، التراجع مجددا بعد أن شهدت موجة من الارتفاعات خلال الايام الماضي.
وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذب قوي حيث ارتفعت الاسعار إلى 2800 جنيها للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مره أخرى إلى 2405 جنيها للجرام.
واليوم سجل سعر الجنيه الذهب مستهل التعاملات 19.520 جنيها ثم تراجع إلى 19,240 بيع.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,385 شراء 2,405
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,044 شراء 2,061
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,080 شراء 19,240
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,726 شراء 2,749
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,499 شراء 2,520
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,385 شراء 2,405
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,044 شراء 2,061
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,590 شراء 1,603
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,363 شراء 1,374
|الاونصة
|بيع 84,770 شراء 85,481
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 19,080 شراء 19,240
|الكيلو
|بيع 2,725,714 شراء 2,748,571
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,499 شراء 2,520