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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

هبوط سعر الذهب
هبوط سعر الذهب

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-5-2023، التراجع مجددا بعد أن شهدت موجة من الارتفاعات خلال الايام الماضي.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذب قوي حيث ارتفعت الاسعار إلى 2800 جنيها للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مره أخرى إلى 2405 جنيها للجرام.

واليوم سجل سعر الجنيه الذهب مستهل التعاملات 19.520 جنيها ثم تراجع إلى 19,240 بيع.

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سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2,385 شراء 2,405

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,044 شراء 2,061

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,080 شراء 19,240

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,726 شراء 2,749
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,499 شراء 2,520
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,385 شراء 2,405
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,044 شراء 2,061
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,590 شراء 1,603
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,363 شراء 1,374
الاونصةبيع 84,770 شراء 85,481
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 19,080 شراء 19,240
الكيلوبيع 2,725,714 شراء 2,748,571

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,499 شراء 2,520

 

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