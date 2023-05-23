نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-5-2023، التراجع مجددا بعد أن شهدت موجة من الارتفاعات خلال الايام الماضي.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية تذبذب قوي حيث ارتفعت الاسعار إلى 2800 جنيها للجرام عيار 21 ثم تراجعت إلى 2200 ثم ارتفعت إلى 2500 ثم عادوت التراجع مره أخرى إلى 2405 جنيها للجرام.

واليوم سجل سعر الجنيه الذهب مستهل التعاملات 19.520 جنيها ثم تراجع إلى 19,240 بيع.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري ، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,800 شراء 2,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,385 شراء 2,405

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,044 شراء 2,061

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,080 شراء 19,240

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,726 شراء 2,749 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,499 شراء 2,520 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,385 شراء 2,405 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,044 شراء 2,061 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,590 شراء 1,603 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,363 شراء 1,374 الاونصة بيع 84,770 شراء 85,481 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,080 شراء 19,240 الكيلو بيع 2,725,714 شراء 2,748,571

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,499 شراء 2,520