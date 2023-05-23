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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر 23-5-2023 ، محل اهتمام الكثير من الراغبين في شراء أو بيع المعدن الأصفر من المواطنين، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الآن الذي يعد الأكثر انتشارا في محلات الصاغة.

320 جنيها 

وفي ساعات قليلة تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19,480 جنيها كأقل سعر اليوم، بعدما سجل أمس نحو 19800 جنيه للشراء أمس ، بفارق نحو 320 جنيها ن فيما يبدأ سعر الجرام عيار 21 من 2,435 جنيها بعد 2475 للشراء أمس.

الذهب 

البنك المركزي وأسعار الفائدة

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الذهب ، خاصة عند  شراء المشغولات ، يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ استقر عيار 21 عند نحو 2435 جنيها للبيع.

الذهب 

ويعتبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، محل اهتمام الملايين يوميا ، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد، أو في بعض محلات الصاغة نكون المصنعية بين 100-150 جنيها، فيما يبدأ سعر المصنعية للسبائك من 30 جنيها للجرام.

الذهب مباشر الآن 

وتغير سعر الذهب على مدار اليوم خلال التعاملات ،أما عن سعر الأصفر مباشر الآن فنرصده تفصيلا فيما يلي على مستوى كافة الأعيرة: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,806 جنيهًات.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,455 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 18: 2,104 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14: 1,637 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 19,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، عيار 24: 1,971  دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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