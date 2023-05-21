440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة وهو العيار المفضل لدى كثير من المصريين عند شراء المشغولات الذهبية خاصة.

440 جنيها

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 من 2360 جنيها اليوم كأقل سعر، بفارق 440 جنيها من أعلى سعر وصل له قبل أيام وهو 2800 جنيه أو يزيد، فيما هبط سعر الجنيه الذهب من 22400 جنيه إلى 18800 جنيه كأقل سعر اليوم للبيع.

الذهب

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قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعندما يتم شراء الذهب ، يبحث الكثير من الراغبين في شراء المشغولات خاصة عن أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2270 جنيها للبيع.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد، أو في بعض محلات الصاغة نكون المصنعية بين 100-150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

ويقدم موقع صدى البلد قائمة كاملة تشمل عيارات الذهب المختلفة وأسعارها المحلية في محلات الصاغة اليوم الأحد 21 -5-2023 :

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,754 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,410 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,066 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,607 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,880 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24