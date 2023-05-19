عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الجعة 19-5-2023، أكبر موجة تراجع في تاريخ المعدن الأصفر محليا، إذ يهتم الكثير بسعر الجرام من عيار 21 و18 عند شراء المشغولات ، وعيار 24 عند شراء السبائك.

600 جنيه 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية بقيمة 600 جنيه من أعلى سعر وهو 2800 جنيه ، وكذلك من سعره قبل عدة ساعات والذي سجل 2250 جنيها للشراء ، ليسجل اليوم نحو 2200 جنيها كأقل سعر.

الذهب 

موضوعات متعلقة : 

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

570 جنيها|خسارة غير مسبوقة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

سعر الذهب الآن في مصر 

ويعتبر سعر الذهب الآن في مصر محل اهتما الكثير خاصة الراغبين في الزواج الجديد ، وكذلك التجار والراغبين في استثمار أموالهم، إذ سجل أقل عيار وهو عيار 14 نحو 1,467 جنيها للبيع اليوم.

قرار البنك المركزي

وقبل ساعات قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية 

وعند شراء المشغولات الذهبية أو السبائك يهتم المقبلون على الشراء بمعرفة، سعر المصنعية والضريبة والدمغة، فهو محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون كبيرا مقارنة بمصنعية السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2,220 جنيها للشراء، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2320 جنيها فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

الذهب 

وفي بعض محلات الصاغة يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة

سعر الذهب مباشر الآن

ونقدم لكم تفصيلا قائمة بالأسعار الذهب بأعيرته المختلفة وكذلك سعر الجنيه الذهب من عيار 24 وسعر الأوقية عالميا اليوم الجعة 19-5-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,537 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,220 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 1,903 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14: 1,480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,760جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة ، عيار 24: 1,956 دولارا بعد 2056.
الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب مباشر الآن سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

570 جنيها|خسارة غير مسبوقة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

أحمد داوود : أول أجر تقاضيته كان 150 جنيها

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

معوض يكشف توقعاته لتشكيل الأهلي ويوجه نصيحة للاعبي الأحمر

أفضل ما يقال يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر وقبل الغروب

احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه حال وضع إعلانات ولافتات بهذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ