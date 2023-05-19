600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الجعة 19-5-2023، أكبر موجة تراجع في تاريخ المعدن الأصفر محليا، إذ يهتم الكثير بسعر الجرام من عيار 21 و18 عند شراء المشغولات ، وعيار 24 عند شراء السبائك.

600 جنيه

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية بقيمة 600 جنيه من أعلى سعر وهو 2800 جنيه ، وكذلك من سعره قبل عدة ساعات والذي سجل 2250 جنيها للشراء ، ليسجل اليوم نحو 2200 جنيها كأقل سعر.

الذهب

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سعر الذهب الآن في مصر

ويعتبر سعر الذهب الآن في مصر محل اهتما الكثير خاصة الراغبين في الزواج الجديد ، وكذلك التجار والراغبين في استثمار أموالهم، إذ سجل أقل عيار وهو عيار 14 نحو 1,467 جنيها للبيع اليوم.

قرار البنك المركزي

وقبل ساعات قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المشغولات الذهبية أو السبائك يهتم المقبلون على الشراء بمعرفة، سعر المصنعية والضريبة والدمغة، فهو محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون كبيرا مقارنة بمصنعية السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2,220 جنيها للشراء، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2320 جنيها فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

الذهب

وفي بعض محلات الصاغة يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة

سعر الذهب مباشر الآن

ونقدم لكم تفصيلا قائمة بالأسعار الذهب بأعيرته المختلفة وكذلك سعر الجنيه الذهب من عيار 24 وسعر الأوقية عالميا اليوم الجعة 19-5-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,537 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,220 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 1,903 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14: 1,480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,760جنيها.

سعر الأونصة عيار 24