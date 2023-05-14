450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد من جديد، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، وذلك بعدما تراجع 450 جنيها من أعلى سعر.

تراجع أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب بقوة اليوم ، إذ فقد الجرام عيار 21 نحو 450 جنيها من سعره، ووصل اليوم إلى 2350 جنيها بعدما سجل قبل أيام قليلة نحو 2800 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقوة ليسجل سعره اليوم نحو 18,800 جنيه كأقل سعر مقارنة بـ 19040 أمس كأعلى سعر ، فيما سجل أول أمس 19840 جنيها، فيما تراجع بقيمة 3600 جنيه من أعلى سعر وصل له قبل أيام وهو 22400 جنيه.

الذهب

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سعر الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ يهم سعر المصنعية الكثير خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفع مقارنة بمصنعية السبائك.

عند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، فيتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام ، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2400 جنيه للشراء ، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2500 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

كما أن سعر المصنعية قد يكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.

قرار الحكومة

وتسبب في هبوط أسعار الذهب في مصر بقوة بعد أن سجل مستويات قياسية وغير عادلة مقارنة بالأسعار العالمية ،قرار الحكومة الأربعاء قبل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

الذهب

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

أسعار الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الأحد ، خاصة عيار 21 يتغير بين الحين والآخر، خلال التعاملات، وفقاً لـ 4 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع وحجم المعروض.

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,743 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,057 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24