800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب موجة غير مسبوقة من التراجع القوى ، إذ هبطت الأسعار بقوة بعدما سجلت مستويات تاريخية ، خاصة عيار 21 الذي يبحث عنه الكثير من المصريين ، والذي تراجع عن مستويات 2400 جنيه.

800 جنيه مرة واحدة

وهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه إذ سجل اليوم 19040 جنيها بعد 19840 جنيها ، قبل ساعات ، فيما تراجع بقيمة 3360 جنيها من أعلى سعر وصل له قبل أيام وهو 22400 جنيه.

الذهب

الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر محل اهتمام الكثير بعد قرار الحكومة برفع الجمارك من على الذهب القادم من الخارج ، والذي تراجع بقوة بعد ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 لأول مرة عن 2400 جنيه خلال ساعات.

طالع أيضا:

تدخل عاجل من الحكومة

وبعد أن وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية وغير عادلة ، قررت الحكومة الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

أسعار الذهب الأن في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعنجد شراء الذهب يرغب الكثير في معرفة أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2380 جنيها للبيع بعد 2560 جنيهًا للشراء أول أمس.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

الذهب

سعر المصنعية على المشغولات من السهل حسابه، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,410 جنيهًات للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2520 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2630 جنيهًا لبعض المشغولات التي تتكلف الوقت والجهد الكثير.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

الذهب مباشر الآن

أما حول سعر الذهب مباشر اليوم السبت ، خاصة عيار 21، يهتم به الكثير لشراء الشكة ، حيث تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 4 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع وحجم المعروض.

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,754 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,410 جنيهًات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 2,066 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14: 1,607 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 19,040 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24