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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هزة قوية ، إذ تراجع سعر الجرام الأشهر في مصر بقوة بعد قرار قوى من الحكومة لضبط سوق الذهب بعد وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية لم يصل إليها الأصفر من قبل.

330 جنيها

وهبط سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21  بقيمة نحو 330 جنيها، إذ سجل قبل أيام قليلة 2800 جنيها ليعود إلى نحو 2470 جنيها اليوم كأقل سعر بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر 

ويبحث الكثير من المصريين عن سعر الذهب الآن في مصر ، والذي تراجع بقوة بعد تخل الحكومة بقرار إعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك والرسوم الآخرى ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 لأول مرة عن 2500 جنيه.

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قرار الحكومة 

وقررت الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أول أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية 

وقبل الإقبال على شراء الذهب يرغب الكثير في معرفة أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2470 جنيها للبيع بعد 2560 جنيهًا للشراء أمس.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

سعر الذهب

لحساب سعر المصنعية على المشغولات، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,490 جنيهًا للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2610 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2700 جنيهًا لبعض المشغولات التي تتكلف الوقت والجهد الكثير.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

الذهب مباشر الآن 

ويبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة، خاصة عيار 21، إذ تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 4 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع وحجم المعروض.

سعر الذهب اليوم 

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,846 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,490  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 2,134 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14: 1,660 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 19,920 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 2,015 دولارًا بعد 2056 دولارًا
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