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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب الآن خاصة سعر الجرام عيار 21 بعد قرار الحكومة المفاجئ اليوم بإعفاء ذهب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.

سعر الذهب الآن 

واستقر سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر عند 2540 جنيها للجرام الواحد للبيع بعدما كان 2800 جنيه قبل أيام، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2,194 جنيها للشراء.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 

يزداد البحث على سعر الذهب عيار 21 الآن بشكل يومي ، إذ يهتم الكثير بمعرفته خاصة الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2540 جنيهًا كأقل سعر.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

عند حساب سعر المصنعية على المشغولات، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,560 جنيهًا للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2670 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2790 جنيهًا لبعض المشغولات.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

قرار حكومي 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.


كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

الذهب 

سعر الذهب اليوم 

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,560 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,194 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 20,480 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 2,031 دولارًا بعد 2056 دولارًا
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