أسعار الذهب اليوم في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مجددًا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبًا الأسبوع الجاري ولكنه أقل حدة مقارنة بـ التذبذب القوي التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي “أبريل 2023”.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 15 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,891 شراء 2,914

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,650 شراء 2,671

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل بيع 2,530 شراء 2,550

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,169 شراء 2,186

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,240 شراء 20,400

أسعار الذهب اليوم