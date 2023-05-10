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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مجددًا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبًا الأسبوع الجاري ولكنه أقل حدة مقارنة بـ التذبذب القوي التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي “أبريل 2023”.

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عادوت الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-5-2023

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تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 15 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,891 شراء 2,914

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,650 شراء 2,671

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل  بيع 2,530 شراء 2,550

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,169 شراء 2,186

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,240 شراء 20,400

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,891 شراء 2,914
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,650 شراء 2,671
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,530 شراء 2,550
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,169 شراء 2,186
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,687 شراء 1,700
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,446 شراء 1,457
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