عادوت الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-5-2023

عاودت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-5-2023، الارتفاع مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محلات الصاغة.
وتشهد أسعار الذهب تذبذبا أقل حدة الأسبوع الجاري مقارنة بـ التذبذب القوي التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي “أبريل 2023”.
سعر الذهب اليوم
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية
وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 15 جنيها للجرام الواحد.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا بيع 2,891 شراء 2,914
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل بيع 2,650 شراء 2,671
سعر الذهب اليوم 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,530 شراء 2,550
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,169 شراء 2,186
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,891 شراء 2,914
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,650 شراء 2,671
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,530 شراء 2,550
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,169 شراء 2,186
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,687 شراء 1,700
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,446 شراء 1,457
|الاونصة
|بيع 89,923 شراء 90,634
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,240 شراء 20,400
|الكيلو
|بيع 2,891,429 شراء 2,914,286