عادوت الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-5-2023

عاودت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-5-2023، الارتفاع مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محلات الصاغة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبا أقل حدة الأسبوع الجاري مقارنة بـ التذبذب القوي التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي “أبريل 2023”.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 15 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا بيع 2,891 شراء 2,914

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل بيع 2,650 شراء 2,671

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,530 شراء 2,550

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,169 شراء 2,186

أسعار الذهب اليوم