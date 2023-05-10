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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عادوت الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-5-2023

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-5-2023، الارتفاع مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محلات الصاغة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبا أقل حدة الأسبوع الجاري مقارنة بـ التذبذب القوي التي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي “أبريل 2023”.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية 

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 15 جنيها للجرام الواحد.

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا بيع 2,891 شراء 2,914

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل بيع 2,650 شراء 2,671

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل  بيع 2,530 شراء 2,550

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,169 شراء 2,186

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,891 شراء 2,914
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,650 شراء 2,671
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,530 شراء 2,550
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,169 شراء 2,186
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,687 شراء 1,700
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,446 شراء 1,457
الاونصةبيع 89,923 شراء 90,634
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,240 شراء 20,400
الكيلوبيع 2,891,429 شراء 2,914,286

 

 

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