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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

صدى البلد

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع سعر السولار بقيمة جنيها واحدا، وعلى أثر ذلك كان هناك تخوفات من قبل المواطنين على أسعار الخبز، لذلك طمأن وزير التموين المواطنين.

سعر رغيف الخبز

حيث أكد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ، ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بالسولار. 

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يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

الخبز المدعم 

وأكد المصيلحي ، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. 

وأكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة المصرية تستورد من 35 لـ40% من السولار من الخارج وكان لابد من تحريك سعر السولار، حيث إن المعادلة السعرية يتم دراستها ومراجعة كافة العوامل المؤثرة في هذا الموضوع.

وأوضح "عبدالعزيز" ، أن لجنة التسعير التلقائي لتحديد سعر المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور وتحدد أسعار الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وتمت الزيادة في سعر السولار في اجتماع محدد مسبقًا، حيث إن هذه اللجنة مشكلها ودورها متابعة المعادلة السعرية كل ربع عام لربط الأسعار بالسوق المحلي ومعدل سعر الصرف وتكاليف أخرى.

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