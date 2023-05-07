حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان ترد

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، قائلا "الشركات لم تعلن حتي الآن عن رفع الأسعار لسببين".

وأضاف "إبراهيم إمبابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الموردين الذي كانوا يقومون بتوريد المادة الخام الخاصة بالسجائر "التبغ" أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان سوف توقف إنتاجها بعد عدة شهور لإنفاذ المواد الخام لديها.

وتابع إبراهيم إمبابي، أن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتقوم بتوفير الدولار من السوق الموازي بسعر 39 جنيها مقابل الدولار الواحد.

https://fb.watch/kmxrJ3Hq8R/?mibextid=NnVzG8