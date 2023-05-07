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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان ترد

أرشيفية
أرشيفية

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، قائلا "الشركات لم تعلن حتي الآن عن رفع الأسعار لسببين".

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ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية

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سعر السجائر الرسمي في مصر.. تفاصيل

وأضاف "إبراهيم إمبابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الموردين الذي كانوا يقومون بتوريد المادة الخام الخاصة بالسجائر "التبغ" أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان سوف توقف إنتاجها بعد عدة شهور لإنفاذ المواد الخام لديها.

وتابع إبراهيم إمبابي، أن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتقوم بتوفير الدولار من السوق الموازي بسعر 39 جنيها مقابل الدولار الواحد.

https://fb.watch/kmxrJ3Hq8R/?mibextid=NnVzG8

أسعار السجائر والمعسل إبراهيم إمبابي اتحاد الصناعات أسعار السجائر الدخان والسجائر الشركة الشرقية للدخان برنامج الحكاية رئيس شعبة الدخان

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